Manolo Jiménez celebra el Día del Abogado en Coahuila

El gobernador de Coahuila participó en la celebración del Día del Abogado, donde convivió con integrantes de distintas asociaciones de profesionales del derecho, a quienes reconoció por la labor que desempeñan en favor de la justicia y el fortalecimiento de las instituciones en la entidad.
Durante el encuentro, el mandatario felicitó a las y los abogados por su compromiso con la defensa de la legalidad y el Estado de Derecho, además de agradecer su contribución para consolidar un sistema jurídico sólido que brinde certeza a la ciudadanía.
Señaló que el trabajo coordinado entre autoridades y el gremio jurídico es fundamental para mantener la estabilidad y el desarrollo de Coahuila.
El gobernador reiteró su llamado a continuar trabajando en equipo para fortalecer las instituciones y preservar un entorno de legalidad en el estado.
Asimismo, destacó que la participación activa de las asociaciones de abogados es clave para impulsar una justicia cercana, profesional y en beneficio de las familias coahuilenses.