En materia migratoria, consideró necesario dar continuidad a la coordinación entre las autoridades federales de México y Estados Unidos

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, expresó su intención de fortalecer la cooperación con Texas tras el triunfo electoral de Gina Hinojosa, quien se convertirá en la primera mujer latina en gobernar ese estado estadounidense, al considerar que sus raíces mexicanas pueden favorecer el entendimiento entre ambas administraciones.

La demócrata Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott en las elecciones del pasado 3 de noviembre, convirtiéndose en la primera representante de su partido en ganar la gubernatura texana en más de tres décadas. Su llegada al cargo está prevista para enero de 2027.

Jiménez Salinas felicitó a la gobernadora electa y señaló que su conocimiento de la cultura mexicana representa una oportunidad para consolidar la relación bilateral, particularmente en los asuntos que comparten ambos territorios fronterizos.

“Estoy seguro que vamos a ser un gran equipo por el bien de Texas y por el bien de Coahuila”, expresó el mandatario estatal.

Seguridad, migración y economía, entre los ejes de cooperación

El gobernador identificó la seguridad, la migración, el turismo y la economía como los principales ejes de colaboración que buscará mantener y fortalecer con la próxima administración texana.

En materia migratoria, consideró necesario dar continuidad a la coordinación entre las autoridades federales de México y Estados Unidos, así como entre los gobiernos estatales de Coahuila y Texas, para atender los retos relacionados con la movilidad de personas en la frontera.

Destaca historia compartida entre Coahuila y Texas

Jiménez Salinas también destacó los antecedentes históricos que unen a ambas entidades, al recordar que durante el siglo XIX formaron parte de un mismo estado y que en 2027 se cumplirán 200 años de la Constitución del Estado de Coahuila y Texas.

El mandatario señaló que esa historia compartida, junto con los vínculos culturales y económicos que se mantienen en la actualidad, constituye una base para ampliar la cooperación institucional.

Con el cambio de gobierno previsto para enero, Coahuila buscará dar continuidad a su agenda de colaboración con Texas y establecer una relación de trabajo con la administración de Hinojosa, principalmente en los temas de seguridad fronteriza, migración y desarrollo económico.