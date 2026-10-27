Manolo Jiménez advierte riesgo por falta de confianza en el INE

El gobernador consideró indispensable fortalecer al organismo electoral ante la controversia sobre los procesos de renovación

La incertidumbre sobre la dirigencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y los cuestionamientos a su credibilidad podrían afectar la confianza ciudadana rumbo a los próximos procesos electorales, advirtió el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, quien llamó a privilegiar perfiles imparciales y profesionales en la integración de los organismos electorales.

El mandatario consideró que las controversias relacionadas con la institución representan un problema delicado, debido a que el INE tiene la responsabilidad de organizar las elecciones y ofrecer certeza sobre sus resultados.

“Esa falta de certeza o falta de confianza traducida a cualquier elección, pues es muy delicado”, señaló al ser cuestionado sobre la situación del organismo y la información relacionada con una posible renuncia en su dirigencia.

Manolo Jiménez pide perfiles imparciales y profesionales

Jiménez Salinas planteó que, para fortalecer la institución, los nombramientos deben recaer en personas con trayectoria y conocimientos en materia electoral, por encima de criterios de lealtad política.

“Deben de nombrar una persona, además de imparcial, profesional y de carrera en la materia. Hay mucha gente muy capaz, muy brillante, muy reconocida en este país, en la parte electoral, la parte de la democracia”, expresó.

El gobernador sostuvo que quienes encabecen estos organismos deben ofrecer garantías a la ciudadanía y no responder a los intereses particulares del gobierno o de los partidos políticos.

“Alguien que dé esas garantías, no al gobierno, no a los partidos, sino a los mexicanos, porque al final de cuentas es el árbitro de nuestras votaciones”, afirmó.

Llama a preservar la confianza en las autoridades electorales

También hizo un llamado al Congreso de la Unión y a los actores involucrados en los procesos de designación para que prioricen la estabilidad institucional y la confianza en las autoridades electorales.

En el ámbito estatal, recordó que Coahuila atraviesa un proceso de renovación en la autoridad electoral local, por lo que consideró especialmente importante preservar la continuidad y la capacidad operativa de estos organismos.

Aunque descartó afirmar que las próximas elecciones estén en riesgo, reconoció que una institución con problemas de dirección y credibilidad puede enfrentar dificultades tanto de organización como de confianza pública.

“Si vamos a entrar a una elección, pues con ciertas deficiencias de logística y organización, porque está descabezado, y número dos, de credibilidad, eso es bien riesgoso para la democracia del país. A nadie nos conviene eso”, manifestó.

Jiménez Salinas insistió en que fortalecer al INE debe ser una prioridad para garantizar que los procesos electorales se desarrollen con certeza, imparcialidad y confianza ciudadana.