Manolo Jiménez advierte incertidumbre por revisiones al T-MEC

Ante ese panorama, explicó que Coahuila ha buscado diferenciarse ofreciendo un entorno de estabilidad para las empresas mediante condiciones de seguridad

Las revisiones anuales contempladas para el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representan el principal factor de incertidumbre para los inversionistas nacionales y extranjeros, consideró el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, quien aseguró que el estado trabaja para ofrecer las condiciones de certeza necesarias para mantener la llegada de nuevas inversiones.

El mandatario señaló que el hecho de que el tratado comercial permanezca vigente es positivo; sin embargo, consideró que las revisiones año con año podrían generar incertidumbre en el sector empresarial.

“Lo que ocupa hoy en día el inversionista nacional y extranjero es certidumbre en torno a cómo van a estar las reglas del juego. El que se quede como está, pues digamos que se queda como está, pero el tema de las revisiones anuales es lo que le mete un poco de ruido al tema del T-MEC”, expresó.

Seguridad y aranceles influyen en el entorno comercial

Jiménez Salinas indicó que esa incertidumbre ha desacelerado parcialmente el ritmo de las inversiones en el país y señaló que esta situación deriva de las diferencias entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

“Todo esto nace por ciertas peticiones en el tema de seguridad de Estados Unidos a México. Al no llegar a acuerdos en esos temas de seguridad, pues se desprende la parte de la revisión del T-MEC y se desprende la parte de los aranceles”, afirmó.

Ante ese panorama, explicó que Coahuila ha buscado diferenciarse ofreciendo un entorno de estabilidad para las empresas mediante condiciones de seguridad, Estado de derecho, paz laboral, mano de obra calificada e infraestructura disponible.

Recordó que ese fue uno de los planteamientos que hizo recientemente al embajador de Estados Unidos en México, al destacar que la entidad trabaja para brindar la mayor certeza posible a quienes buscan invertir.

“Hoy en día dentro de México, Coahuila es de los mejores lugares para invertir”, sostuvo.

Inversiones continúan llegando a Coahuila

Respecto a versiones sobre posibles movimientos de empresas instaladas en el estado, el gobernador dijo que conoció la información a través de publicaciones difundidas este viernes, pero aclaró que esperará a que exista un anuncio oficial antes de emitir una postura.

“Nosotros buscamos ser muy respetuosos de los movimientos de cada empresa y nos esperamos a que se haga oficial por parte de la empresa o en conjunto con ellos”, señaló.

Jiménez Salinas aseguró que, pese al entorno de incertidumbre comercial, las inversiones no se han detenido en Coahuila, al afirmar que continúan llegando nuevos proyectos y ampliaciones de empresas, lo que ha permitido mantener la generación de empleos en la entidad.