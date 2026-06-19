Manolo confía en que México y EUA resolverán el T-MEC

Jiménez Salinas sostuvo que la relación entre Coahuila, Texas y Estados Unidos se ha fortalecido por la coincidencia en temas como seguridad y migración

El gobernador Manolo Jiménez Salinas confió en que México y Estados Unidos encontrarán un punto de acuerdo en la revisión de sus relaciones comerciales, al considerar que ambos países se necesitan para mantener su competitividad frente a otras regiones del mundo.

Tras reunirse con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, el mandatario coahuilense señaló que, pese a las declaraciones que han generado incertidumbre sobre el futuro del acuerdo comercial de Norteamérica, debe prevalecer el diálogo para proteger los intereses compartidos.

“México y Estados Unidos somos los principales socios comerciales del mundo. Tenemos que ir viendo el cómo sí, cómo vamos cuadrando los intereses de México y los intereses de Estados Unidos”, expresó.

Jiménez Salinas sostuvo que la relación entre Coahuila, Texas y Estados Unidos se ha fortalecido por la coincidencia en temas como seguridad, migración y desarrollo económico, particularmente porque alrededor del 50 por ciento de la inversión extranjera que recibe el estado proviene de empresas estadounidenses.

El gobernador consideró que no sería conveniente para Estados Unidos debilitar a sus propias empresas con operaciones en México, ya que muchas de ellas utilizan al país como plataforma para competir globalmente.

“Yo pienso que va a llegar a buen puerto. Hay que tener apertura, diálogo y ver en qué coincidimos”, señaló.

En materia de seguridad, Jiménez Salinas afirmó que el embajador estadounidense mostró interés en el modelo aplicado en Coahuila, especialmente por la coordinación con el Gobierno Federal, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y autoridades de Estados Unidos para blindar la frontera.

Detalló que en los últimos dos años y medio se han construido 18 cuarteles e instalaciones de seguridad, de los cuales siete u ocho se ubican cerca de la frontera con Estados Unidos, en puntos como Boquillas del Carmen, San Miguel, el ejido Morelos, el ejido Carranza, La Linda y la Ribereña.

“El embajador nos felicitó por lo que estamos haciendo en seguridad. Le llamó mucho la atención la voluntad que hay en Coahuila de enfrentar con todo a la delincuencia”, comentó.

El mandatario reiteró que en la entidad se mantiene una política de cero tolerancia contra la delincuencia y comparó la aplicación de la ley con el modelo de firmeza que existe en Texas.

“Aquí la ley se aplica de manera rígida y estricta. No toleramos ni pequeños, ni medianos, ni grandes delincuentes”, afirmó.

Sobre la posibilidad de una mayor colaboración internacional en el combate al crimen organizado, Jiménez Salinas evitó pronunciarse a favor o en contra de una intervención directa, al señalar que se trata de un tema con múltiples implicaciones que debe analizarse a profundidad.