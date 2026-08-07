Manolo ajusta su gabinete tras la llegada de Gabriel Elizondo

El gobernador Manolo Jiménez Salinas realizó ajustes en su gabinete con el nombramiento de Hugo Dávila Prado como secretario de Desarrollo Regional de La Laguna

El gobernador Manolo Jiménez Salinas realizó ajustes en su gabinete con el nombramiento de Hugo Dávila Prado como secretario de Desarrollo Regional de La Laguna y de Jorge Alberto Piñones Arsuaga como coordinador general de Mejora Coahuila, tras la salida de Gabriel Elizondo Pérez, quien recientemente asumió funciones como senador de la República.

Los movimientos forman parte de la reestructuración del equipo estatal luego de que Elizondo dejara la coordinación de la estrategia social del Gobierno de Coahuila para incorporarse al Senado, lo que abrió la vacante en una de las áreas con mayor presencia territorial de la administración estatal.

Hugo Dávila Prado se desempeñaba como encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna y previamente encabezó las acciones de Mejora Coahuila en Torreón, donde coordinó programas sociales, brigadas de atención ciudadana y la vinculación entre el Gobierno del Estado y los municipios laguneros. Ahora asumirá de manera formal la conducción de la dependencia responsable de coordinar la política estatal en esa región.

Por su parte, Jorge Alberto Piñones Arsuaga deja la Secretaría Particular del Ejecutivo para asumir la Coordinación General de Mejora Coahuila. Dentro de la administración estatal ha participado en áreas de coordinación gubernamental y seguimiento de proyectos estratégicos cercanos al despacho del gobernador, por lo que ahora será el responsable de dirigir la estrategia social que concentra programas, apoyos y jornadas comunitarias en las cinco regiones del estado.

Con estos cambios, el Gobierno de Coahuila busca dar continuidad tanto a la política de desarrollo regional en La Laguna como a la operación de Mejora Coahuila, considerada una de las principales estrategias de atención social de la actual administración.

Al entregar los nombramientos, el gobernador Manolo Jiménez afirmó que los ajustes fortalecen a su equipo de trabajo para mantener el ritmo de los programas y proyectos que se desarrollan en las distintas regiones del estado.