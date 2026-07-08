Manolo acelera agenda del segundo semestre; prepara nuevas obras

El gobernador sostuvo que la planeación ha sido uno de los factores que ha permitido mantener el ritmo de trabajo de su administración

El Gobierno de Coahuila dejó lista la ruta de obras, programas y proyectos que comenzarán a ejecutarse durante el segundo semestre de 2026, luego de que el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó una reunión de evaluación con su gabinete para revisar avances y definir las acciones que arrancarán a partir de agosto.

El mandatario explicó que el objetivo fue coordinar a todas las dependencias para que la siguiente etapa de su administración inicie con proyectos previamente planeados y sin retrasos.

“Hoy afinamos los detalles de nuestro plan ejecutivo del segundo semestre del año. En equipo trabajamos con orden, coordinación y mucho compromiso para seguir entregando buenos resultados a nuestra gente”, señaló.

Jiménez Salinas indicó que durante la reunión se revisó el cumplimiento de las metas alcanzadas en la primera mitad del año y se ajustó la estrategia para acelerar la ejecución de obras, programas sociales e inversiones públicas en las distintas regiones del estado.

El gobernador sostuvo que la planeación ha sido uno de los factores que ha permitido mantener el ritmo de trabajo de su administración.

“Otro factor por el cual se tienen resultados positivos es porque aquí se planean las cosas con mucho tiempo, lo que ha ayudado a alcanzar los objetivos en tiempo y forma y no andar improvisando”, afirmó.

Añadió que la coordinación entre las dependencias estatales, los municipios, la iniciativa privada y la sociedad civil ha permitido ejecutar los proyectos conforme a los tiempos establecidos.

Durante la reunión, el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, Blas José Flores González, presentó el balance de las obras y programas desarrollados durante el primer semestre, así como el calendario de acciones que el Gobierno de Coahuila pondrá en marcha durante la segunda mitad del año.