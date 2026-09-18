Maniobra de transporte de personal origina choque

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Moctezuma y José Musa de León, donde el transporte era conducido por Ramiro Ramírez Salinas, de 32 años

Una maniobra para incorporarse a otra vialidad terminó en un choque entre un transporte de personal de la empresa Settepi y un automóvil Toyota, durante la mañana de este jueves.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Moctezuma y José Musa de León, donde el transporte era conducido por Ramiro Ramírez Salinas, de 32 años.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el operador circulaba por José Musa de León y pretendía incorporarse hacia Moctezuma mediante un giro a la derecha.

Para realizar la maniobra, el conductor tomó el segundo carril, momento en que se produjo el contacto con el automóvil Toyota que circulaba por el sector.

Después del choque, el vehículo particular salió proyectado y terminó impactándose contra un poste de concreto, por lo que registró daños derivados tanto del primer contacto como del segundo impacto.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes. También llegaron representantes de las compañías aseguradoras, mientras que los conductores esperaron el procedimiento para determinar la reparación de los daños. No se reportaron personas lesionadas.