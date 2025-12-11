Manifestación en Saltillo denuncia obstrucción de convivencias

Protestan en Saltillo colectivo de padres y bloquean el boulevard Francisco Coss para denunciar y exigir atención a la violencia procesal

Este miércoles en protesta, integrantes de las asociaciones “No más Hijos Rehenes”, “Juntos por Nuestros Hijos” y “Padres por la Verdad” llevaron a cabo una manifestación en Saltillo y cerraron una parte del boulevard Francisco Coss con el objetivo de visibilizar un presunto patrón de obstrucción de convivencias.

Brenda de la Peña, representante de uno de los colectivos, destacó la necesidad urgente de que las autoridades atiendan lo que ella califica como “violencia procesal”, que impacta no solo a los padres, sino sobre todo a los hijos involucrados en estos casos.

Las organizaciones han identificado un aumento en la obstrucción de convivencias en casos familiares, atribuyéndolo a denuncias falsas por fabricación de delitos donde no solo la madre de los niños está involucrada.

Así mismo, hizo énfasis en el caso de Juanito, un niño que es reclamado por su padre y que hasta el momento no ha podido ver debido a la presunta negligencia del juez segundo familiar, de quien solicitaron su destitución.