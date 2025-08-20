Maltrato infantil, un reto que exige reconstruir a familias: DIF

La presidenta del DIF Coahuila, Liliana Salinas, advirtió que el maltrato infantil dentro de los hogares continúa siendo un problema de fondo que debe atenderse con mayor compromiso desde la familia y la sociedad.
Señaló que los cambios sociales y la sobreexposición de los niños al mundo digital han generado nuevos riesgos y dinámicas que afectan su desarrollo.
“Vivimos en un mundo digital con ventajas, pero también con grandes desventajas. Nuestros niños y niñas están sobreexpuestos a demasiada información, están sobreestimulados. Nos corresponde a los padres regular toda esa información y canalizar sus actitudes para desarrollar en ellos las mejores habilidades”, explicó.
Salinas destacó que es necesario reeducar y regresar a las bases familiares, con madres y padres presentes que brinden acompañamiento con calidad y calidez.
“Tenemos que trabajar mucho en la reconstrucción de nuestras familias. Solo con padres y madres comprometidos podremos prevenir el maltrato y proteger a nuestros niños y niñas”, sostuvo.
La presidenta del DIF subrayó que, aunque el gobierno destina presupuesto y esfuerzos en programas de atención y prevención, la primera línea de protección siempre será el hogar. Por ello, hizo un llamado a reforzar valores, comunicación y cercanía dentro de las familias coahuilenses.