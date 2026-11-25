El conductor fue identificado como Armando Jaimes, de 41 años, quien presuntamente circulaba a exceso de velocidad cuando intentó realizar una vuelta

Una maniobra al volante estuvo a punto de terminar con un automóvil Dodge Charger dentro de un drenaje pluvial, luego de que su conductor perdiera el control en calles de la colonia Saltillo 2000.

Los hechos se registraron sobre Alameda Zaragoza, a la altura del cruce con Naranjo, donde el vehículo quedó a pocos metros de caer al canal de desagüe.

El conductor fue identificado como Armando Jaimes, de 41 años, quien presuntamente circulaba a exceso de velocidad cuando intentó realizar una vuelta.

Sin embargo, no consiguió girar el volante de forma correcta y terminó saliendo de su trayectoria, hasta quedar en una posición comprometida junto al drenaje.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal se presentaron en el lugar para tomar conocimiento del accidente y llevar a cabo el procedimiento correspondiente.

Pese a la forma en que quedó el automóvil, las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas y que el incidente únicamente dejó daños materiales.