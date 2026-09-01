Maestros piden desconexión digital después de su jornada

Explicó que muchos maestros continúan atendiendo mensajes, llamadas de padres de familia y asuntos relacionados con los planteles

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La Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) manifestó su respaldo a las nuevas disposiciones encaminadas a limitar el uso de teléfonos celulares por parte de los estudiantes durante la jornada escolar, al considerar que la llamada desconexión digital puede favorecer la atención y el aprovechamiento académico dentro de las aulas.

SNTE pide considerar la desconexión de los docentes

Sin embargo, el dirigente de la Sección 5, Everardo Patrón, señaló que esta medida también debe analizarse desde la perspectiva de los trabajadores de la educación, particularmente en lo relacionado con su derecho a desconectarse de las actividades laborales una vez concluido su horario.

Explicó que muchos maestros continúan atendiendo mensajes, llamadas de padres de familia y asuntos relacionados con los planteles aun cuando ya terminaron su jornada.

Advierten carga laboral y mental fuera del horario

El líder sindical destacó que esta situación representa una carga adicional tanto laboral como mental para los docentes de Coahuila, por lo que la organización también dará seguimiento a este tema.

Señaló que así como se busca establecer límites al uso de dispositivos entre los estudiantes, debe existir una consideración similar para que los maestros puedan concluir su jornada y disponer de un verdadero periodo de descanso sin permanecer conectados a las responsabilidades escolares.