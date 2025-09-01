Maestros exigen justicia tras brutal ataque a docente en Saltillo

Maestros de la Sección 5 del SNTE protestaron en Saltillo este domingo, bloqueando la ruta recreativa cerca del Tecnológico local por la mañana

Un grupo de maestros afiliados a la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) llevó a cabo una manifestación este domingo por la mañana en Saltillo, bloqueando la ruta recreativa cerca del Tecnológico local.

La protesta fue organizada para exigir justicia tras la agresión que sufrió el profesor Héctor Alejandro Morales, atacado dentro de una secundaria ubicada en la colonia La Madrid. Los docentes buscan que las autoridades actúen con prontitud ante este hecho violento.

El incidente ocurrió el pasado viernes, cuando un adolescente de 15 años, exalumno de la institución, logró ingresar sin autorización a la secundaria número ocho y agredió al maestro, quien se encontraba cumpliendo funciones como director suplente.

El docente fue golpeado severamente en la cabeza y, tras ser atendido inicialmente en la clínica del ISSSTE, tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario debido a la gravedad de las lesiones. Su familia enfrenta ahora también una difícil situación económica por los gastos médicos.

Ante la falta de resultados en la búsqueda del agresor, identificado como Daniel Uriel, el gremio magisterial expresó su molestia y exigió a las autoridades estatales reforzar la seguridad en las escuelas. Consideran que este caso no debe quedar impune y que es urgente implementar protocolos eficaces para prevenir hechos similares en el futuro.