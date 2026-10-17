Maestro de la FCA acude a mediación tras denuncia de alumno

Por ahora, corresponderá a las autoridades esclarecer los hechos, garantizando tanto los derechos del alumno como el debido proceso del profesor

El maestro Jesús Montalvo, de la Facultad de Ciencias de la Administración (FCA), acudió a buscar una mediación luego de ser denunciado formalmente por un alumno, quien asegura haber recibido amenazas de su parte.

De acuerdo con el señalamiento, el docente presuntamente le advirtió que le daría una golpiza cuando volviera a verlo, situación que llevó al estudiante a presentar la denuncia ante las autoridades correspondientes.

El caso salió a la luz pública hace algunos días y, aunque Montalvo habría sido citado previamente, no se presentó al primer llamado. Fue hasta que acudieron a buscarlo al plantel educativo cuando finalmente accedió a asistir para intentar una mediación.

El profesor, quien ha ocupado en distintas ocasiones la dirección de la FCA, rechazó las acusaciones y aseguró que todo obedece a cuestiones de grilla política; sin embargo, el señalamiento proviene de un estudiante y será el Ministerio Público quien determine si existen elementos para acreditar las presuntas amenazas.

Mientras continúa el procedimiento legal, también queda pendiente conocer la postura de la Rectoría de la máxima casa de estudios de Coahuila. ¿Se abrirá alguna investigación interna o se aplicará alguna medida administrativa ante la denuncia presentada contra el docente?

Por ahora, corresponderá a las autoridades esclarecer los hechos, garantizando tanto los derechos del alumno como el debido proceso del profesor señalado.