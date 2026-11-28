La secretaria general de la Sección 38 del SNTE, confirmó que el docente fue hospitalizado nuevamente y no podrá reincorporarse a sus actividades laborales

El maestro Ricardo Quintanar Ruiz, sobreviviente de la agresión ocurrida el pasado 1 de octubre en la Secundaria General número 13 del ejido La Unión, en Torreón, recibirá una incapacidad total y permanente debido a las secuelas físicas y psicológicas que le dejó el ataque en el que fue asesinada la subdirectora del plantel, Nery Edith Narváez.

Isela Licerio Luévano, secretaria general de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), reveló que el docente fue hospitalizado nuevamente y que, debido a su condición, no podrá reincorporarse a sus actividades laborales.

La dirigente sindical manifestó que actualmente una de las principales preocupaciones es la recuperación emocional del trabajador de la educación, quien continúa enfrentando las consecuencias psicológicas de la agresión.

“Lo que más nos interesa es su salud emocional, que quede bien”, expresó Licerio Luévano.

Quintanar Ruiz se desempeñaba como prefecto en la secundaria del ejido La Unión y también contaba con horas laborales en otro plantel, como integrante de la Sección 38 del SNTE.

La dirigente sindical no precisó las causas de su nueva hospitalización ni el diagnóstico médico actual del trabajador, aunque reiteró que las secuelas le impedirán regresar a sus actividades laborales.

Persisten afectaciones emocionales entre docentes

A casi dos meses de los hechos, Licerio Luévano reconoció que entre los trabajadores de la educación del plantel persiste el temor derivado de la agresión.

“Los maestros, los compañeros, emocionalmente todos siguen con el miedo”, señaló.

La secretaria general explicó que se mantiene el acompañamiento psicológico y la realización de cursos dirigidos a los trabajadores de la educación, particularmente en la Región Laguna.

Sin embargo, destacó que la situación de Ricardo Quintanar Ruiz es distinta debido a la magnitud de las afectaciones que sufrió y que derivarán en su incapacidad total y permanente.

Solicita SNTE incorporar más psicólogos en secundarias de Coahuila

Ante las necesidades de atención emocional en las comunidades escolares, la Sección 38 del SNTE gestiona la incorporación de una segunda figura de psicólogo en las escuelas secundarias de Coahuila.

Licerio Luévano aseguró que actualmente las secundarias del estado cuentan con un psicólogo, pero consideró necesario ampliar la capacidad de atención mediante la incorporación de otro especialista en cada plantel.

La dirigente sindical señaló que también se trabaja en la capacitación del personal educativo y en el fortalecimiento del acompañamiento psicológico dentro de las escuelas.

Respecto a las agresiones contra trabajadores de la educación afiliados a la Sección 38, indicó que la incidencia es baja, aunque no proporcionó estadísticas sobre el número de casos registrados.

Mientras continúan las acciones de atención psicológica entre los integrantes de la comunidad escolar del ejido La Unión, Ricardo Quintanar Ruiz permanece nuevamente hospitalizado y, de acuerdo con la dirigencia sindical, no podrá regresar a trabajar.