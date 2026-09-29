Maestra de Educación Física vuelca cuando se dirigía a primaria

Una maestra de Educación Física resultó lesionada luego de perder el control de su automóvil, salir del camino y volcar cuando se dirigía a impartir clases a una escuela primaria de Ramos Arizpe.
El accidente ocurrió sobre la carretera estatal Los Pinos, a la altura de las antiguas granjas de pollos, donde la conductora perdió el control de la unidad al tomar una curva.
Francisco Sánchez, director de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, informó que la mujer había salido de su domicilio, ubicado en la colonia Valle de las Torres, en Saltillo, y se dirigía a la primaria Emilio Carranza, localizada en la colonia Fidel Velázquez.
De acuerdo con el testimonio proporcionado por la docente a los cuerpos de emergencia, al circular por una curva perdió el control del volante, lo que provocó que el vehículo abandonara la superficie de rodamiento y terminara volcado.
Elementos de Protección Civil acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y evaluar su estado de salud.
Durante la revisión, los paramédicos determinaron que la conductora presentaba golpes en distintas partes del cuerpo, derivados del accidente.
Las autoridades atendieron la emergencia y realizaron las maniobras correspondientes en el lugar del percance.