Maestra de Educación Física vuelca cuando se dirigía a primaria

Protección Civil reportó que presentó golpes en el cuerpo y que el accidente ocurrió cuando perdió el control de su vehículo al tomar una curva.

Una maestra de Educación Física resultó lesionada luego de perder el control de su automóvil, salir del camino y volcar cuando se dirigía a impartir clases a una escuela primaria de Ramos Arizpe.

El accidente ocurrió sobre la carretera estatal Los Pinos, a la altura de las antiguas granjas de pollos, donde la conductora perdió el control de la unidad al tomar una curva.

Francisco Sánchez, director de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe, informó que la mujer había salido de su domicilio, ubicado en la colonia Valle de las Torres, en Saltillo, y se dirigía a la primaria Emilio Carranza, localizada en la colonia Fidel Velázquez.

De acuerdo con el testimonio proporcionado por la docente a los cuerpos de emergencia, al circular por una curva perdió el control del volante, lo que provocó que el vehículo abandonara la superficie de rodamiento y terminara volcado.

Elementos de Protección Civil acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y evaluar su estado de salud.

Durante la revisión, los paramédicos determinaron que la conductora presentaba golpes en distintas partes del cuerpo, derivados del accidente.

Las autoridades atendieron la emergencia y realizaron las maniobras correspondientes en el lugar del percance.