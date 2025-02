 Maestra amarra a niño de maternal; envía foto a mamá por error

Una mujer denunció a las maestras de un colegio en Saltillo, Coahuila, después de que por error compartieron una fotografía en donde el menor fue amarrado en el plantel.

De acuerdo con una publicación en redes sociales, el menor fue inscrito al grupo de maternal del colegio Instituto Bilingüe Grijalva ubicado en la colonia Topochico en el mes de enero y debido al comportamiento del menor, la directora le sugirió a la madre del menor llevarlo a una evaluación psicológica para determinar si el niño necesitaba alguna atención especial y ellas poder ayudarlo en su aprendizaje.

La madre del menor lo llevó a un centro para que el niño recibiera ayuda psicológica y realizar el dictamen que le estaban solicitando en el colegio.

El lunes 27 de enero, la madre envío a la maestra de su hijo una evaluación por WhatsApp que tenía que responder para luego entregarla a la psicóloga, pero cuál fue su sorpresa que recibió la fotografía de un niño de espaldas y en la descripción escribió: "encerrado está", pero fue inmediatamente borrada.

Preocupados por la seguridad de su hijo, la mujer acudió al colegio y denunció que su hijo había sido amarrado por su maestra, a lo que la directora del plantel aseguró que nunca permitiría algo así y que 'era una foto de otra cosa'.

No conforme con la respuesta, la madre exige ver las cámaras de seguridad y tras revisar las imágenes puede ver cuando la maestra amarra a su hijo con unos arneses y lo dejó volteado hacia la pared castigado por aproximadamente media hora.

Ante tal evidencia de maltrato infantil, la directora solo se disculpó y dijo que "ya no sabían qué hacer con el niño".

Los familiares interpusieron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, así como a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

"Solo esperamos, las autoridades actúen conforme a la ley y se haga justicia con esta escuela y ya no se siga lastimando a más niños, no es justo que una "maestra" abuse de niños que la mayoría ni siquiera hablan y no se puedan defender", expresó la abuela del menor.

