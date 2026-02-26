Madres cierran bulevar; exigen limpieza de baldío en Torreón

La acción fue una respuesta a las preocupantes condiciones de un terreno baldío cercano a la escuela Cristóbal Colón, donde recientemente hubo un incendio

Un grupo de madres de familia cerró el paso en el bulevar Jesús Valdés Sánchez y Centenario en Torreón, exigiendo la limpieza de un terreno baldío que ha causado problemas de salud y seguridad en la escuela Cristóbal Colón.

La mañana de este miércoles, un grupo de madres de familia se organizó para cerrar el acceso sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez y Centenario en Torreón.

La acción fue una respuesta a las preocupantes condiciones de un terreno baldío cercano a la escuela Cristóbal Colón, donde recientemente se registró un incendio que obligó a evacuar a los estudiantes.

“Si, tenemos muchos problemas. Ayer hubo un incendio muy fuerte en el terreno baldío. Queremos que lo limpien. Ya hemos enviado oficios y pedido ayuda”, expresó María Ramírez, una de las madres presentes en la protesta.

Este incendio no es un hecho aislado; ha sido parte de un problema recurrente que ha afectado la salud y la seguridad de los estudiantes.

Las madres señalaron que, además del riesgo de incendios, el terreno ha sido un foco de delincuencia, con constantes robos en la escuela, lo que perjudica el ambiente educativo de los menores.

Tras un tiempo de protesta, personal del ayuntamiento llegó al lugar para dialogar con las madres de familia, quienes esperan una pronta respuesta a sus demandas de limpieza y vigilancia del área.