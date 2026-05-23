Madre rompe en llanto al exigir justicia para su hijo

Familiares señalaron que el menor habría sido golpeado por su padre y sostienen que existen pruebas y testimonios que respaldan las acusaciones

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Con lágrimas, impotencia y el dolor reflejado en el rostro, familiares de un menor presuntamente víctima de violencia familiar se manifestaron afuera de un juzgado penal para exigir justicia y pedir que el caso no quede en el olvido.

La protesta ocurrió durante una audiencia relacionada con el proceso legal iniciado contra el padre del niño, señalado por supuestas agresiones físicas y psicológicas cometidas desde abril pasado.

El momento más tenso se vivió cuando la madre del menor sufrió una crisis emocional frente al edificio judicial. Entre llanto y desesperación, la mujer fue contenida por familiares luego de ser confrontada por la abogada defensora del acusado, quien presuntamente comenzó a grabarla con un teléfono celular mientras le reclamaba declaraciones hechas ante medios de comunicación.

Rogelio Quintana Macías, tío del menor, aseguró que la familia decidió alzar la voz debido a las presuntas irregularidades detectadas durante el proceso judicial. Explicó que el niño habría sido golpeado por su padre el pasado 5 de abril y sostuvo que existen pruebas y testimonios que respaldan las acusaciones.

“El niño cuenta de su propia voz lo que vivió con su papá”, expresó Quintana Macías, quien afirmó que el menor tiene miedo de convivir nuevamente con él. Señaló además que el caso ha provocado severas afectaciones emocionales tanto al niño como a su madre.

Familiares denunciaron que algunas evidencias y declaraciones no habrían sido consideradas dentro de las primeras audiencias. Debido a ello, decidieron cambiar de representación legal al considerar que no estaban siendo correctamente asesorados.

“No buscamos otra cosa más que justicia y protección para el niño”, reiteró el familiar durante la protesta realizada frente al recinto judicial. Añadió que actualmente el menor permanece bajo resguardo de su madre y existen medidas para evitar acercamientos con el padre.

Denuncian desgaste emocional y omisiones

La familia aseguró haber acudido ante distintas instancias, entre ellas el Ministerio Público y la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, sin obtener hasta ahora una respuesta que les genere tranquilidad. Señalaron que el desgaste emocional ha sido constante desde que inició el conflicto legal.

Durante la manifestación también surgió controversia luego de que, según los familiares, la defensa del acusado intentó impedir que se mostraran fotografías donde presuntamente aparecen lesiones sufridas por el menor, aun cuando el rostro del niño permanecía cubierto para proteger su identidad.

Los presentes insistieron en que su intención no es generar confrontaciones públicas, sino visibilizar el caso para que las autoridades prioricen el bienestar del menor y conduzcan el proceso con transparencia.

La protesta generó momentos de tensión afuera del juzgado, donde los familiares pidieron sensibilidad y respaldo institucional para evitar que el caso quede impune. Entre abrazos y lágrimas, la madre del niño permaneció acompañada por sus seres queridos mientras continuaba la audiencia.

“Con los niños no se toca”, expresó finalmente Rogelio Quintana Macías al concluir su mensaje frente a medios de comunicación.