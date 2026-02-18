Madre exige clases presenciales para su hijo tras conflicto

Guadalupe Lugo afirmó que su hijo se ha visto afectado por decisiones derivadas de señalamientos hechos por adultos y no por otros estudiantes

Luego de que su hijo dejó de recibir clases presenciales en la Escuela Primaria “Beatriz Eugenia Flores Alvarado”, ubicada en la colonia Privadas Las Torres, en Saltillo, Guadalupe Edith Lugo Izquierdo sostuvo este martes una reunión con el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, para solicitar que se garantice el derecho del menor Justin a continuar con su educación básica.

El encuentro se realizó después de que, la semana pasada, un grupo de madres de familia mantuvo cerrada la institución durante tres días para exigir a las autoridades educativas una solución a un presunto caso de violencia estudiantil y acoso escolar. En ese contexto, se planteó públicamente la demanda de expulsión del menor como condición para reabrir el plantel.

Guadalupe Lugo afirmó que su hijo se ha visto afectado por decisiones derivadas de señalamientos hechos por adultos y no por otros estudiantes.

Sostuvo que el conflicto se originó desde diciembre, cuando denunció un presunto caso de bullying contra Justin y presentó escritos ante la Secretaría de Educación sin que, según su versión, existiera una intervención inmediata.

Durante la reunión, la madre también expuso que una docente habría difundido información personal suya y de su hijo dentro de la comunidad escolar, lo que —aseguró— generó amenazas y actos de hostigamiento hacia su familia.

Tras escuchar su versión, el secretario de Educación instruyó a su secretario particular, Osvaldo Sifuentes, dar atención prioritaria al caso y revisar los antecedentes para coordinar las instancias correspondientes, con el objetivo de garantizar la continuidad educativa del menor.

En un posicionamiento posterior, Guadalupe Lugo pidió a las madres de familia que encabezaron el cierre del plantel que demuestren con hechos y pruebas los señalamientos que han surgido en su contra, al señalar que no ha sido notificada oficialmente sobre una eventual expulsión, pese a que esta posibilidad fue mencionada públicamente.

El conflicto generó tensión entre padres de familia y autoridades escolares, por lo que hasta el momento, la Secretaría de Educación no ha emitido una postura pública detallada sobre la resolución del caso ni sobre las posibles acciones disciplinarias que pudieran derivarse de las investigaciones internas.