Madre enfrenta proceso penal por presunta obstrucción parental

Una disputa familiar ha derivado en el primer caso de obstrucción parental en Coahuila, en el que una madre, que en un principio denunció violencia vicaria y logró que un juez le regresara a sus hijos, ahora enfrenta un proceso penal que la tiene bajo arraigo domiciliario.

Estela de Casso Blanco y Johnny Emmanuel, médicos de profesión, mantienen un conflicto legal por la custodia de sus hijos tras su separación.

Luego de su separación, ambos han tratado de tener la custodia de sus hijos; sin embargo, Estela insiste en que quien se llevó a los niños fue su exmarido.

Fue a través de un proceso en el que intervino el DIF y la fuerza pública que lograron que los dos menores, una niña de 7 años y un niño de 5, volvieran con ella.

Se suspendieron las convivencias hasta que el juzgado familiar emitió un convenio y posteriormente se reiniciaron.

Traslado de los menores a Colima y versiones encontradas

Estela se llevó a los niños a vivir a Colima, a donde se fue a trabajar, y asegura que nunca le ha negado a Johnny Emmanuel ver a sus hijos.

“A finales de diciembre fue a ver a los niños a Colima, estuvo conviviendo con ellos y previo a eso fue en septiembre. Yo nunca le he negado que vea a los niños. Sí nos han solicitado que lleguemos a un acuerdo para plantear las convivencias, pero debido a que él es violentador vicario, se lleva a los niños y los esconde, no puedo simplemente entregárselos y que se los lleve”, declaró.

Por su parte, el médico interpuso una demanda por obstrucción parental, argumentando que él es la víctima, ya que su exesposa se llevó a los menores a vivir a Colima.

Proceso penal y audiencia por violencia familiar

Estela asegura que su exmarido la ha violentado durante años, señalando afectaciones laborales y personales.

“Me difamó y dejé de trabajar con la mayoría de los médicos con los que yo trabajaba, disminuyen mis ingresos, no puedo con la casa, no tengo red de apoyo familiar, al paso de los años las cosas no mejoran con él, incluso hubo violencia”, expresó.

Johnny Emmanuel, integrante del colectivo Padres por la Verdad, presentó la denuncia que derivó en que un juez imputara a Estela el delito de violencia familiar y determinara como medida cautelar el arraigo domiciliario.

La audiencia está programada para este lunes 26 de enero, cuando se definirá si Estela es vinculada o no a proceso.