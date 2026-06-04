Madre de menor que denunció presunto abuso sexual exige justicia

A través de una publicación difundida en sus redes sociales, Torres Arocha cuestionó que el acusado permanezca en libertad y aseguró que no dejará de luchar

La lucha de Vica Torres Arocha por obtener justicia para su hija continúa. A pocos días de que el caso generara una amplia reacción en redes sociales, la madre de la menor de nueve años que denunció presunto abuso sexual por parte de su padre volvió a pronunciarse públicamente para expresar su inconformidad ante la situación legal del señalado.

A través de una publicación difundida en sus redes sociales, Torres Arocha cuestionó que el acusado permanezca en libertad y aseguró que no dejará de luchar hasta que el caso sea esclarecido y se determinen las responsabilidades correspondientes.

“Actualmente está libre, tiene un amparo sin una detención en su contra. ¿Los videos no son prueba? Tenías a mi hija amenazada. Y te juro que no voy a descansar hasta que pagues todo lo que le hiciste a mi niña”, escribió la madre.

En su mensaje, también recordó el periodo en que estuvo separada de la menor y afirmó que el hombre señalado habría impedido el contacto entre la niña y su familia materna. Según expuso, esta situación se prolongó durante varios meses, aunque aseguró que el vínculo con su hija nunca se rompió.

“Tú sabías que mi hija no se iba a quedar callada, por eso tenías pavor que alguien de mi familia o yo tuviéramos contacto con ella”, expresó.

La madre reiteró además que confía plenamente en el testimonio de la menor y sostuvo que continuará exigiendo justicia. “Yo a mi hija sí le creo”, escribió al concluir su publicación.

De acuerdo con la información difundida, la niña permanece actualmente bajo resguardo de una familia de apoyo vinculada a su entorno materno, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.

El caso ha generado una fuerte respuesta entre usuarios de redes sociales y diversos sectores de la ciudadanía, quienes han seguido de cerca el desarrollo de las indagatorias y las decisiones legales relacionadas con el proceso.