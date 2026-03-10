Luz Elena Morales Núñez enfatiza el respeto a la ley electoral

También reconoció la labor de las autoridades electorales encargadas de revisar y sancionar posibles irregularidades durante el proceso.

En el marco del actual proceso de precampañas, la presidenta del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez, destacó la importancia de respetar la legislación electoral.

Pronunciamiento surge tras medidas del IEC

Su declaración surge tras la imposición de medidas por parte del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) hacia aspirantes de Morena que utilizaron en su propaganda la imagen de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Señalan que la ley prohíbe usar figuras de funcionarios

Morales Núñez subrayó que la ley electoral es clara al prohibir el uso de figuras o referencias a servidores públicos dentro de las campañas políticas.

En este sentido, reconoció la labor de las autoridades electorales encargadas de revisar y sancionar posibles irregularidades durante el proceso.

Llaman a aspirantes a actuar con congruencia

Además, la presidenta del Congreso hizo un llamado a los aspirantes a cargos públicos para que actúen con congruencia y respeto a las normas desde el inicio del proceso político.

Enfatizó que el cumplimiento de la ley debe prevalecer sobre intereses partidistas o estrategias electorales durante el desarrollo de las precampañas.