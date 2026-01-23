Luz Elena Morales Encabeza Brigadas de Servicios en Colonias

El objetivo de la brigada fue acercar servicios básicos de salud y atención integral a la población, respondiendo a las principales necesidades de la colonia

La diputada Luz Elena Morales Núñez llevo la Brigada “Gracias a Ti” en la colonia Oceanía, donde se ofrecieron servicios gratuitos a más de 90 familias del sector.

Durante esta jornada, los vecinos pudieron acceder a una variedad de servicios, incluyendo consultas médicas, atención psicológica y jurídica, así como servicios dentales especializados en pediatría y ortodoncia. También se llevaron a cabo cortes de cabello, entrega de lentes y aplicaciones de uñas y gelish, todos enfocados en el bienestar de la comunidad.

El objetivo de la brigada fue acercar servicios básicos de salud y atención integral a la población, respondiendo a las principales necesidades de la colonia y promoviendo la prevención y el cuidado de la salud.

Luz Elena Morales subrayó que estas acciones son parte de su compromiso constante en el distrito, basado en la escucha activa de la ciudadanía y en llevar soluciones concretas a las colonias, complementando así su trabajo legislativo en el Congreso del Estado.