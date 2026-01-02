Luli López visita al primer bebé nacido en 2026 en Saltillo

Luli López realizó la entrega de una cuna como símbolo de apoyo a los recién nacidos y de su compromiso con el bienestar infantil

La mañana del jueves 1 de enero, Luli López, esposa del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, acudió al Hospital General para saludar a los padres del primer niño nacido en los primeros minutos de 2026. Durante la visita, la también presidenta honoraria del DIF Saltillo expresó sus felicitaciones a la familia y compartió un momento cercano con ellos, destacando la importancia de acompañar a las familias desde el inicio de una nueva vida.

En este contexto, Luli López realizó la entrega de una cuna como símbolo de apoyo a los recién nacidos y de su compromiso con el bienestar infantil. La acción forma parte de las iniciativas impulsadas desde el DIF municipal para fortalecer el respaldo a las familias saltillenses y promover condiciones dignas para el desarrollo de la niñez.

Por su parte, la administración municipal encabezada por el alcalde Javier Díaz González reiteró su compromiso de trabajar en favor de las familias y de la protección de niñas y niños en la capital coahuilense. Este gesto, realizado en el arranque del año 2026, representa un mensaje de esperanza y solidaridad para la comunidad, reforzando los valores de cercanía y atención social.