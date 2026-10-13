Lucen botas y sombrero la mayoría de regidores en el Cabildo

Regidores acudieron con sombrero a sesión en vísperas del Festival del Rodeo, evento que prevé impulsar la economía y el turismo local.

El ambiente vaquero comienza a sentirse en Saltillo, donde este lunes la mayoría de los regidores acudió a la sesión de Cabildo con botas y sombrero, en sintonía con la celebración del Festival del Rodeo, que tendrá lugar este próximo fin de semana y promete convertir a la capital de Coahuila en el epicentro de la tradición campirana.

La vestimenta de los integrantes del Ayuntamiento reflejó el entusiasmo por uno de los eventos más representativos de la región, que busca atraer visitantes y generar movimiento económico en distintos sectores, desde las tiendas de ropa vaquera hasta hoteles, restaurantes y comercios locales.

El alcalde Javier Díaz González destacó la importancia del festival por el impacto que tendrá en la actividad económica de Saltillo y su zona de influencia, particularmente en Arteaga y Ramos Arizpe, municipios que también podrían beneficiarse de la llegada de turistas y de la derrama económica que se espera durante el fin de semana.