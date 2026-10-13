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Lucen botas y sombrero la mayoría de regidores en el Cabildo

Por: Antonio Herrera

12 Octubre 2026, 22:01

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Regidores acudieron con sombrero a sesión en vísperas del Festival del Rodeo, evento que prevé impulsar la economía y el turismo local.

Lucen botas y sombrero la mayoría de regidores en el Cabildo

El ambiente vaquero comienza a sentirse en Saltillo, donde este lunes la mayoría de los regidores acudió a la sesión de Cabildo con botas y sombrero, en sintonía con la celebración del Festival del Rodeo, que tendrá lugar este próximo fin de semana y promete convertir a la capital de Coahuila en el epicentro de la tradición campirana.

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La vestimenta de los integrantes del Ayuntamiento reflejó el entusiasmo por uno de los eventos más representativos de la región, que busca atraer visitantes y generar movimiento económico en distintos sectores, desde las tiendas de ropa vaquera hasta hoteles, restaurantes y comercios locales.

El alcalde Javier Díaz González destacó la importancia del festival por el impacto que tendrá en la actividad económica de Saltillo y su zona de influencia, particularmente en Arteaga y Ramos Arizpe, municipios que también podrían beneficiarse de la llegada de turistas y de la derrama económica que se espera durante el fin de semana.

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