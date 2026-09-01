Los Dos Carnales darán concierto gratuito en Ramos Arizpe

El municipio no ha dado a conocer el horario de presentación de Los Dos Carnales ni el resto de la cartelera artística que acompañará los festejos patrios

Los Dos Carnales serán el atractivo musical principal de la celebración del Grito de Independencia en Ramos Arizpe, con un concierto público y gratuito durante las Fiestas Patrias.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que será la primera ocasión en que la agrupación se presente en la ciudad dentro de un evento abierto a toda la población.

“Para el Grito vamos a tener la visita de Los Dos Carnales aquí en Ramos Arizpe; es la primera vez que asisten a la ciudad para un evento público y gratuito”, señaló.

Concierto será durante la noche del 15 de septiembre

La presentación formará parte de las actividades programadas por el municipio para la noche del 15 de septiembre, cuando se realizará la ceremonia conmemorativa de la Independencia de México.

Preparan operativo especial para las Fiestas Patrias

Ante la concentración de asistentes que se espera, el Ayuntamiento prepara un operativo especial de seguridad, con protocolos que serán revisados previamente para el desarrollo del evento.

Gutiérrez Merino indicó que la planeación en materia de seguridad comenzó con anticipación y contempla la coordinación necesaria para atender la llegada y salida de familias, así como cualquier eventualidad durante la celebración.

Hasta el momento, el municipio no ha dado a conocer el horario de presentación de Los Dos Carnales ni el resto de la cartelera artística que acompañará los festejos patrios.