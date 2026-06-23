Los 'buchoncillos' y 'malandrines' se topan con pared: Manolo

El mandatario estatal señaló que esos personajes en otros estados operan con protección de autoridades locales, pero no es el caso de Coahuila.

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Las agresiones denunciadas por periodistas durante y después del proceso electoral del pasado 7 de junio tendrán una respuesta firme de las autoridades, aseguró el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien advirtió que en Coahuila no se tolerarán amenazas ni conductas que vulneren la libertad de expresión.

Al ser cuestionado sobre los señalamientos contra actores políticos acusados de intimidar a comunicadores, el mandatario afirmó que se garantizarán todos los derechos de quienes ejercen esta profesión y que los casos serán atendidos conforme a la ley.

“En Coahuila nada ni nadie está por encima de la ley. Aquí los gritoncillos, los buchoncillos y los malandrines se topan con pared”, sostuvo.

Jiménez Salinas señaló que una cosa es manifestar inconformidad por los resultados electorales y otra muy distinta recurrir a acciones que violenten la libertad de expresión o los derechos de terceros.

Indicó que el estado debe actuar ante cualquier abuso o amenaza, particularmente cuando se trata de personas que ejercen una actividad fundamental para la vida democrática.

El gobernador consideró que parte de las reacciones registradas tras la elección son consecuencia de la derrota sufrida por Morena y el Partido del Trabajo, cuyos candidatos obtuvieron poco más de 300 mil votos frente a los cerca de 700 mil alcanzados por la alianza integrada por PRI y UDC.

Aseguró que los constantes cuestionamientos y descalificaciones posteriores a la jornada electoral han provocado una pérdida de credibilidad entre quienes los promueven y atribuyó los resultados a la valoración que hizo la ciudadanía sobre el desempeño de los gobiernos emanados de su proyecto político.

Durante la entrevista, sostuvo que uno de los principales problemas de inseguridad que enfrenta el país radica en que muchas autoridades permiten actuar a los “pequeños y medianos malandrines, buchoncillos y gritoncillos” sin imponerles límites.

Señaló que, en algunas regiones, esos personajes terminan operando con impunidad e incluso cuentan con protección de autoridades locales, situación que, dijo, no ocurre en Coahuila.

“Por el contrario, aquí todos esos malandrines andan por la sombrita porque saben que tomamos cartas en el asunto”, afirmó.

Jiménez Salinas defendió además los resultados de la entidad en materia de seguridad, desarrollo económico y atracción de inversiones, y aseguró que no existe un estado o municipio gobernado por los partidos que hoy encabezan las críticas que presente mejores indicadores que Coahuila.

Finalmente, reiteró que cualquier persona que cruce la línea de la legalidad enfrentará las consecuencias correspondientes.