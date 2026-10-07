Localizan sustancias sospechosas en plantel educativo de Parras

Elementos de seguridad realizaron operativo en el CBTA 21 de Parras, donde localizaron sustancias que podrían ser estupefacientes

Un operativo sorpresa fue realizado por elementos de seguridad en las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 21 (CBTA 21) de Parras, como parte de las acciones de prevención y vigilancia dentro del plantel educativo.

De acuerdo con información preliminar, durante la intervención se habrían localizado entre las pertenencias de algunos alumnos sustancias que podrían corresponder a estupefacientes, situación que fue puesta en conocimiento de las autoridades correspondientes para determinar su naturaleza y proceder conforme a la ley.

Tras el operativo, personal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) intervino en el procedimiento relacionado con los menores señalados, quienes posteriormente fueron entregados a sus padres o tutores.

La autoridad ministerial también tomó conocimiento de los hechos y se contempla la integración de una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si existe alguna responsabilidad.

Autoridades precisaron que será mediante los análisis e investigaciones correspondientes como se podrá confirmar si las sustancias localizadas son efectivamente algún tipo de estupefaciente.

Debido a que se trata de menores de edad, el procedimiento se mantiene bajo los protocolos establecidos para garantizar la protección de sus derechos, mientras las autoridades continúan con las investigaciones.

Hasta el momento, no se ha determinado responsabilidad alguna en contra de los estudiantes involucrados.