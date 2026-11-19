De acuerdo con las primeras diligencias, existe la posibilidad de que la osamenta corresponda a una persona del sexo femenino

Una osamenta fue localizada el pasado 17 de noviembre a aproximadamente 200 metros de la carretera Saltillo-Torreón, entre los ejidos Santa María y 28 de Agosto, en el municipio de Parras, Coahuila.

Al informar sobre estos hechos, el fiscal especializado en personas desaparecidas, José Ángel R. Herrera, señaló que, tras el hallazgo, se procedió al resguardo del lugar y al aseguramiento de los indicios biológicos encontrados en la zona, los cuales fueron trasladados a la ciudad de Saltillo para su análisis.

Explicó que el equipo de Identificación Humana realizará los estudios correspondientes para establecer las características de los restos óseos, así como determinar el posible sexo, rango de edad y las circunstancias relacionadas con la muerte.

De acuerdo con las primeras diligencias, existe la posibilidad de que la osamenta corresponda a una persona del sexo femenino; sin embargo, el funcionario aclaró que esta información deberá ser confirmada mediante los análisis periciales.

Asimismo, se llevará a cabo la toma de muestras para obtener el perfil genético, cuyos resultados serán incorporados tanto a la base de datos del Centro Regional de Identificación Humana como a la del laboratorio de la Fiscalía General del Estado.

El objetivo es cotejar la información genética con muestras de familiares de personas reportadas como desaparecidas que ya hayan aportado su ADN, a fin de establecer una posible coincidencia y lograr la identificación de la persona.

El fiscal indicó que los trabajos de análisis e identificación continuarían durante este miércoles, con la finalidad de avanzar en el esclarecimiento del hallazgo.