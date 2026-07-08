Localizan cuerpo sin vida en arroyo de la Anáhuac en Saltillo

Elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal acudieron al sitio para realizar las maniobras de rescate, ya que el cuerpo quedó atorado

El cuerpo sin vida de una persona fue localizado la noche de este martes en un arroyo ubicado sobre la calle Fernando Proal, en la colonia Anáhuac, en Saltillo, Coahuila.

De acuerdo con los primeros reportes, todo indica que se trata de un hombre de aspecto indigente, quien presuntamente habría sido arrastrado por la fuerte corriente provocada por las intensas lluvias registradas desde el día de ayer en la ciudad.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal acudieron al sitio para realizar las maniobras de rescate, ya que el cuerpo quedó atorado en una especie de cavidad formada por la acumulación de basura dentro del arroyo.

Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras continúan con las labores de recuperación e inician las investigaciones para confirmar la identidad de la víctima y las causas del fallecimiento.