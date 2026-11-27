Mediante investigación y videovigilancia, elementos aseguraron las cinco unidades y las turnaron al Ministerio Público para su seguimiento.

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Mediante labores de investigación y el seguimiento a través de cámaras de videovigilancia, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana lograron localizar y recuperar cinco motocicletas que contaban con reporte de robo en distintos sectores de Saltillo, entre ellos los ejidos Padre Santos y Puebla.

Entre las unidades aseguradas se encuentran cuatro motocicletas de la marca Italika y una Vento, cuyos robos fueron denunciados en diferentes hechos ocurridos entre 2023 y 2025. Las acciones permitieron ubicar los vehículos y confirmar que contaban con antecedentes de robo.

Puesta a disposición y continuidad de operativos viales en Saltillo

Tras su recuperación, las cinco motocicletas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, instancia que dará seguimiento a las investigaciones y realizará los procedimientos necesarios para determinar lo correspondiente en cada caso, pero lo más importante es que se continuará con los operativos, tanto de automovilistas como de motociclistas que estén fuera de la ley o no respetando las reglas de vialidad. Así lo dio a conocer el mismo jefe de la Policía en Saltillo.