Localizan cadáver en predio baldío de la Saltillo 2000

Peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias en el lugar para recabar indicios y esclarecer las circunstancias

La tarde de este miércoles, autoridades de los tres órdenes de gobierno se movilizaron hacia un terreno baldío ubicado en la colonia Saltillo 2000, luego del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre que, de manera preliminar, habría vivido en situación de calle.

El reporte generó la presencia de cuerpos de seguridad, quienes procedieron a resguardar la zona.

Peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias en el lugar para recabar indicios y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Asimismo, se trabaja en la identificación oficial de la víctima.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían informado sobre posibles causas de muerte ni revelado la identidad del hombre localizado, por lo que las investigaciones continúan y se espera que en las próximas horas se den a conocer mayores detalles del caso.