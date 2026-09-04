Localizan cadáver de un peatón en la Ramos-Monclova

El hallazgo ocurrió en el kilómetro 9 de la vía a Monclova, donde peritos abrieron una línea de investigación por atropello.

El cuerpo sin vida de un hombre de entre 30 y 35 años fue localizado la tarde de este jueves a un costado de la carretera a Monclova; el hallazgo ocurrió en el municipio de Ramos Arizpe, y se presume que la víctima era una persona en situación de calle.





El cadáver fue ubicado a la altura del kilómetro 9 de la mencionada vía, en las inmediaciones del ejido El Mesón del Norte.

Personas que caminaban por el sector observaron la presencia del cuerpo entre la maleza y llamaron a los servicios de emergencia para dar aviso.

El cuerpo del hombre se encontraba tirado a una distancia aproximada de seis metros de la orilla de la carpeta asfáltica; tras el reporte, se movilizó a los paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe, quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales al momento de su arribo.

La víctima vestía un pantalón negro, una camisa del mismo color y presentaba el cabello largo al momento de ser encontrada por los ciudadanos. Hasta la tarde de este jueves, las autoridades no habían logrado establecer la identidad oficial de la persona fallecida.

Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional acudieron al sitio para resguardar la zona y colocar el acordonamiento correspondiente. Minutos más tarde, agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado llegaron para iniciar con la recolección de evidencias.

En el lugar se encontraron diversos indicios que originaron que la Fiscalía estableciera el atropellamiento como la principal línea de investigación; el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, mientras se mantiene abierta la carpeta de investigación del caso.