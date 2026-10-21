Localizan a pareja sin vida en vivienda del oriente de Monclova

El comandante de la Agencia de Investigación Criminal, Roberto Torres Ríos, acudió al inmueble para coordinar las actuaciones iniciales

Una pareja integrada por Juan Reyes, de 45 años, y Margarita Ramírez, de 44, fue localizada sin vida al interior de su vivienda, ubicada en la calle San Antonio de la colonia Córdoba, al oriente de Monclova. El hallazgo fue realizado por un familiar, un menor de 13 años, quien encontró los cuerpos y dio aviso de la situación, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y personal de emergencia.

Corporaciones resguardan vivienda en la colonia Córdoba

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al domicilio y confirmaron que ambas personas ya no presentaban signos vitales. Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y del Grupo de Reacción Centro también se desplegaron en el lugar, donde establecieron un perímetro de seguridad para permitir las diligencias correspondientes.

El comandante de la Agencia de Investigación Criminal, Roberto Torres Ríos, acudió al inmueble para coordinar las actuaciones iniciales.

Personal de investigación y servicios periciales trabajó en la vivienda para recabar indicios que permitan establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las circunstancias de los fallecimientos.

Esperan necropsias para establecer las líneas de investigación

En los primeros minutos de la investigación se encontró que las muertes no fueron por causas naturales, por lo que investigan si fue suicidio doble, suicidio y homicidio o doble homicidio. Las autoridades esperan el resultado de las necropsias para establecer las líneas de investigación.

Información en desarrollo......