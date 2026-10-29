Localizan a joven con lesiones afuera del parque La Maquinita

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, le brindaron los primeros auxilios y determinaron trasladarlo al Hospital General

Un joven de 24 años fue trasladado al Hospital General de Saltillo después de ser encontrado con lesiones en el rostro afuera del parque La Maquinita, en la colonia Rodríguez Guayulera, la tarde de este miércoles.

El afectado fue identificado como Francisco Manuel, conocido como “El Pingüino”. Según los primeros reportes, salió de un arroyo ubicado sobre la calle Miguel Ramos Arizpe y se desvaneció cuando intentó caminar por la banqueta.

Personas que se encontraban en el sector observaron que el joven presentaba heridas y solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia para que recibiera atención médica.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, le brindaron los primeros auxilios y determinaron trasladarlo al Hospital General, donde quedó bajo atención médica debido a las lesiones que presentaba.

De manera preliminar, se señaló que Francisco Manuel presuntamente habría sido golpeado por varias personas. Sin embargo, hasta el momento no se han establecido oficialmente las circunstancias de la posible agresión ni la identidad de quienes habrían participado.

También trascendió que el joven ha sido señalado por habitantes del sector por presuntos robos a viviendas y transeúntes. No obstante, las autoridades deberán investigar lo ocurrido y determinar si existe alguna relación entre esos señalamientos y las lesiones que presentó.