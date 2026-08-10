Localizan a hombre sin vida en terreno baldío en Saltillo

El cuerpo no presentaba a simple vista huellas evidentes de violencia, por lo que hasta el momento no existe una causa oficial del fallecimiento

Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este domingo en un terreno baldío de la colonia Mirasierra, al oriente de Saltillo, luego de que una familia que transitaba por el sector observó el cuerpo y alertó a las autoridades.

El hallazgo ocurrió sobre el bulevar Cedros, cerca de su cruce con la calle Zopilote, donde alrededor de las 8:30 de la mañana se habría realizado el reporte sobre una persona que permanecía tendida en el terreno.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y, tras confirmar que el hombre ya no presentaba signos vitales, acordonaron el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado de Coahuila para iniciar las diligencias correspondientes.

Necropsia determinará la causa del fallecimiento

De manera preliminar, el cuerpo no presentaba a simple vista huellas evidentes de violencia, por lo que hasta el momento no existe una causa oficial del fallecimiento. Será la necropsia la que permita establecer si se trató de una muerte por causas naturales o si existe algún elemento relacionado con un posible hecho violento.

La víctima permanece sin identificar y se estima que tendría entre 40 y 50 años de edad. Al momento del hallazgo vestía una playera color naranja y ropa de estilo vaquero.

Personal de Servicios Periciales realizó la inspección del lugar y posteriormente ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley y se buscarán elementos que permitan establecer su identidad.

Fiscalía mantiene abierta la investigación

Entre habitantes y comerciantes del sector comenzaron a circular diferentes versiones sobre lo ocurrido, incluida la posibilidad de una riña previa o de un problema de salud; sin embargo, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada por las autoridades, por lo que forman parte únicamente de versiones recabadas en el lugar.

La Fiscalía mantendrá abierta la investigación en espera del resultado de los estudios forenses, que serán determinantes para establecer la causa precisa de la muerte y descartar o confirmar la intervención de terceras personas.