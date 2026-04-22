Localizan a hombre sin vida a la orilla de la carretera 57

Las autoridades iniciaron las diligencias para el levantamiento del cuerpo y la investigación de las causas del fallecimiento

Un hombre fue localizado sin vida a un costado de la carretera 57, en el tramo Puerto México–Derramadero, en el kilómetro 240, durante un recorrido de vigilancia realizado por elementos de la Policía Municipal.

De acuerdo con el reporte, los oficiales adscritos a ese sector detectaron la presencia de una persona tirada a la orilla de la vía, por lo que se aproximaron para verificar la situación.

Al llegar al punto, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a resguardar el área y dar aviso a las autoridades correspondientes.

El fallecido presentaba características de una persona en situación de calle. Habitantes de la zona señalaron que lo habían visto deambular durante al menos tres días por el área, donde también se quedaba a dormir.

Según los mismos testimonios, el hombre mencionó ser originario del estado de Guerrero. Las autoridades iniciaron las diligencias para el levantamiento del cuerpo y la investigación de las causas del fallecimiento.