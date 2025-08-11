Lluvias y viento derriban árboles y afectan semáforo en Saltillo

Por: Christyan Estrada 10 Agosto 2025, 17:20 05 05 Compartir

Las lluvias y ráfagas de viento registradas este domingo en Saltillo provocaron la caída de dos árboles y afectaciones menores a la infraestructura vial

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Las lluvias y ráfagas de viento registradas la tarde de este domingo en Saltillo provocaron la caída de dos árboles y afectaciones menores a la infraestructura vial, sin que se reportaran personas lesionadas. Uno de los árboles colapsó en la colonia Lomas de Lourdes y otro en la colonia 26 de Marzo. Además, se registró el desplazamiento lateral de un semáforo ubicado en la Calzada Antonio Narro y bulevar Luis Echeverría. Elementos de la Policía Municipal auxiliaron a dos automovilistas que quedaron varados en encharcamientos de la colonia Colinas de San Francisco. Personal de Medio Ambiente, Protección Civil y Seguridad Pública acudió a los puntos afectados para realizar maniobras de retiro y restablecer la operación de las vialidades. El servicio de recolección de basura se mantuvo activo durante la jornada.