Lluvias y fuertes vientos provocan daños en Torreón

El Municipio de Torreón mantiene desplegado personal de distintas dependencias para atender las afectaciones registradas durante la tarde de este martes, derivadas de la lluvia y las rachas de viento que se presentaron en diferentes sectores de la ciudad.
Protección Civil y Bomberos, Servicios Públicos, Tránsito y Vialidad, Seguridad Pública y SIMAS en coordinación con Protección Civil de Estado mantienen vigilancia para atender los reportes que se presenten y restablecer las condiciones de movilidad en los puntos afectados.
Vientos dañan árboles, vehículos e infraestructura
De acuerdo con el balance preliminar, se registró una precipitación de 1.7 milímetros, acompañada por vientos superiores a los 30 kilómetros por hora.
Hasta el momento se reportan 27 árboles afectados, así como un poste de energía eléctrica, una lona con riesgo de caer, un anuncio y un reporte relacionado con cableado. Además, se tiene registro de seis vehículos que resultaron dañados por la caída de árboles.
Personal municipal trabaja en el retiro de ramas y árboles para liberar las vialidades afectadas y permitir la circulación de manera segura.
Fallas eléctricas afectan semáforos y cárcamos
Debido a las interrupciones en el suministro de energía eléctrica, diversos semáforos se encuentran fuera de operación, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad brindan apoyo en los cruceros afectados para ordenar la circulación y reducir riesgos.
Las fallas eléctricas también han impactado la operación de infraestructura del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), particularmente cárcamos pluviales y bombas de agua. El organismo mantiene atención en los sectores con mayor acumulación y realizó los reportes correspondientes ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para solicitar el restablecimiento del servicio.
Mantendrán recorridos ante pronóstico de lluvia
Las dependencias municipales continuarán con recorridos y trabajos durante las próximas horas, debido a que se mantiene el pronóstico de lluvia para las primeras horas del miércoles.
El Municipio exhorta a la población a extremar precauciones, reducir la velocidad, respetar las indicaciones de los agentes viales y no acercarse a árboles, postes, anuncios o cables que pudieran representar algún riesgo.
Para hacer algún reporte, están disponibles los números de emergencia 911 o en Protección Civil al 8717120066. De igual forma, se exhorta a la población a mantenerse informada de los trabajos que se realizan, así como de las vialidades que se vean afectadas en la circulación a través de las redes sociales del Municipio de Torreón.