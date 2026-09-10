Lluvias y chubascos se prevén en el Centro y Sureste de Coahuila

Coahuila tendrá lluvias y chubascos, en las regiones Centro y Sureste, mientras el termómetro alcanzará hasta 39 °C en el Norte y la Región Carbonífera

Coahuila tendrá lluvias y chubascos, principalmente en las regiones Centro y Sureste, mientras el termómetro alcanzará hasta 39 °C en el Norte y la Región Carbonífera.

Este miércoles 9 de septiembre, Coahuila registrará condiciones meteorológicas contrastantes, con cielo parcialmente nublado a nublado, además de lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas.

De acuerdo con el pronóstico de Protección Civil de Coahuila, las precipitaciones se concentrarán principalmente en las regiones Centro y Sureste. Estas condiciones podrían generar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, así como un incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Así estará el clima en los principales municipios

En Monclova se prevé una jornada con nubes y claros, con una temperatura máxima de 37 °C y mínima de 24 °C. El viento será moderado del noreste, con velocidades de 16 a 35 km/h.

Sin embargo, otro registro del pronóstico para la ciudad contempla una máxima de 28 °C y una mínima de 17 °C. Durante la mañana, la temperatura se ubicaba en 21 °C, con sensación térmica de 20 °C.

En Piedras Negras se espera una máxima de 39 °C y mínima de 27 °C, con cielo parcialmente nuboso y 30% de probabilidad de lluvia. La precipitación estimada es de 0.1 milímetros.

Sabinas tendrá una jornada soleada, con máxima de 39 °C y mínima de 26 °C. También se pronostica viento fuerte del sureste, con velocidades de 30 a 52 km/h.

Para Saltillo se espera un ambiente más fresco, con máxima de 26 °C y mínima de 15 °C. El cielo permanecerá parcialmente nuboso y existe una probabilidad de lluvia de 80%, con una acumulación estimada de 0.7 milímetros.

Rachas de viento podrían alcanzar 60 km/h

Durante la tarde se prevé un ambiente cálido a caluroso y viento de componente este de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h.

Estas condiciones podrían ocasionar la caída de árboles, postes y otras estructuras susceptibles de resultar afectadas, especialmente durante las tormentas.

Protección Civil exhortó a la población a evitar cruzar ríos, arroyos, vados o corrientes de agua, tanto a pie como en vehículo, además de resguardarse en un lugar seguro durante las tormentas y descargas eléctricas.

También recomendó alejarse de árboles, postes, cables y estructuras que pudieran resultar afectadas por el viento, así como extremar precauciones al conducir debido a la reducción de visibilidad, el pavimento mojado y posibles encharcamientos.

Las autoridades pidieron evitar permanecer cerca de cauces de ríos y arroyos durante las lluvias y no arrojar basura en la vía pública para prevenir obstrucciones en el sistema de drenaje.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y, en coordinación con las autoridades municipales, informará sobre cualquier cambio relevante.