Lluvias torrenciales incomunican a Cuatro Ciénegas y Ocampo

La fuerza de la corriente derribó estructuras débiles en distintos puntos y permitió que el agua ingresara a predios y calles de la ciudad.

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada del sábado provocaron severas inundaciones, suspensión del servicio eléctrico y afectaciones en servicios básicos en Cuatro Ciénegas y Ocampo, municipios que permanecieron parcialmente incomunicados tras el desbordamiento de corrientes y escurrimientos provenientes de la sierra. El agua rebasó el tajo de contención pluvial y cubrió sectores del noreste de la cabecera municipal, afectando viviendas, oficinas públicas, vialidades y terrenos.

Distancias agravan respuesta ante contingencias

La conexión carretera entre Ocampo y Cuatro Ciénegas, separadas por aproximadamente 49 kilómetros, presentó severas complicaciones debido a la acumulación de agua sobre la carpeta asfáltica. Las condiciones dificultaron el tránsito vehicular y limitaron la movilidad entre ambas cabeceras municipales.

A ello se suma la lejanía de la región respecto a la capital del estado. Cuatro Ciénegas se ubica a cerca de 273 kilómetros de Saltillo, mientras que Ocampo se encuentra a unos 320 kilómetros, situación que complica la atención inmediata durante fenómenos meteorológicos en esta zona semidesértica de Coahuila.

Conductores reportaron tramos completamente cubiertos por agua, vehículos detenidos a mitad de camino y cancelación de viajes hacia municipios vecinos. Algunos automovilistas optaron por regresar para evitar quedar atrapados entre las corrientes que descendían desde las serranías.

Las precipitaciones golpearon con mayor intensidad el Valle de Calaveras, ubicado a unos cinco kilómetros de la cabecera municipal de Cuatro Ciénegas. El agua acumulada en montañas y planicies descendió con rapidez por el paraje denominado El Cañón, hasta desembocar en el tajo de protección que resguarda la zona urbana.

Corrientes dañan infraestructura urbana

De acuerdo con reportes locales, la tormenta comenzó alrededor de las 03:00 horas. Las lluvias registradas en la parte norte de la sierra incrementaron rápidamente el caudal que bajó hacia la población, sorprendiendo a habitantes mientras descansaban.

La fuerza de la corriente derribó estructuras débiles en distintos puntos y permitió que el agua ingresara a predios y calles de la ciudad. El caudal cruzó el bulevar Benito Juárez, afectando instalaciones de Seguridad Pública, vehículos oficiales, terrenos de la Feria, una subestación eléctrica, estaciones de radio y algunas viviendas, además de un centro social.

Pese a la magnitud de la contingencia, autoridades municipales confirmaron que no hubo personas lesionadas ni pérdidas humanas. Elementos de Protección Civil, corporaciones policiacas y Fuerzas Armadas realizaron recorridos preventivos y acciones de apoyo para reducir riesgos entre la población.

CFE restablece servicio eléctrico en la región

La Comisión Federal de Electricidad informó que alrededor de las 10:00 horas del sábado se interrumpió el suministro eléctrico debido a la salida de operación de un transformador de potencia ubicado en la subestación de Cuatro Ciénegas, afectando usuarios tanto de este municipio como de Ocampo.

Según el reporte oficial, la falla ocurrió a consecuencia del desbordamiento del Río Sabinas, originado por las lluvias intensas registradas durante la noche y madrugada. Personal técnico realizó maniobras en la subestación para restablecer el servicio eléctrico al cien por ciento de los usuarios afectados.

La CFE indicó además que el Centro de Control de Distribución mantiene monitoreo constante sobre las redes generales de distribución para atender posibles eventualidades derivadas de las condiciones climatológicas en la región.

La suspensión de energía provocó también fallas en el suministro de agua potable, debido a que instalaciones hidráulicas quedaron fuera de operación mientras persistían las inundaciones alrededor de la infraestructura eléctrica.

Inundaciones frenan viajes hacia Monclova

El incremento del nivel del agua también bloqueó el tránsito hacia el norte del municipio. Un autobús procedente de Ocampo no pudo continuar su recorrido con destino a Monclova debido a la creciente registrada en el paso del Cañón, obligando a pasajeros a buscar alternativas de transporte.

Entre las actividades suspendidas por las condiciones climáticas se encontró la presentación de una obra literaria del cronista Luis Ramiro Saldaña Maldonado, quien se trasladaría a Monclova para presentar un libro relacionado con Boquillas del Carmen. El evento fue cancelado ante la imposibilidad de cruzar las zonas inundadas.

El alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Manuel Leija Vega, participó personalmente en las maniobras de contención para reforzar tramos dañados del tajo y disminuir riesgos de nuevas afectaciones. Reportes locales señalaron que utilizó maquinaria pesada para contener escurrimientos y proteger áreas habitacionales.

Habitantes y especialistas coincidieron en que la contingencia evidenció la necesidad de reforzar y limpiar la infraestructura hidráulica del municipio. Entre los factores señalados destacan la falta de desazolve en el arroyo del Cañón y la acumulación de ramas, troncos y sedimentos derivados de la deforestación en zonas serranas.

Pobladores recordaron que un episodio similar ocurrió en junio de 1997, cuando fuertes corrientes de agua causaron afectaciones en distintos sectores del municipio. En esta ocasión, imágenes difundidas en redes sociales mostraron la magnitud de las inundaciones y los daños ocasionados por la tormenta.

Asimismo, autoridades reportaron importante flujo de agua en el arroyo El Mimbre, en Lamadrid, el cual desemboca en el Río Nadadores a la altura del Puerto del Carmen, manteniéndose vigilancia preventiva en esa región del desierto coahuilense.