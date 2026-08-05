Lluvias provocan cierre vial y caída de árbol en Ramos Arizpe

Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales en el vehículo y afectaciones al cableado de energía eléctrica

Las fuertes lluvias y rachas de viento registradas la tarde de este martes provocaron el cierre de la circulación en un tramo de la carretera Saltillo-Monterrey, además de la caída de un árbol que dañó un vehículo y parte del tendido eléctrico en la colonia Fidel Velázquez.

Como medida preventiva, autoridades municipales cerraron la circulación sobre la carretera Saltillo-Monterrey, a la altura del bulevar Miguel Ramos Arizpe y la carretera Los Pinos, debido a la acumulación de agua. El sentido de Monterrey hacia Saltillo permaneció abierto al tránsito vehicular.

De manera simultánea, personal de Protección Civil atendió el reporte de un árbol que colapsó sobre un automóvil estacionado en el exterior de un domicilio ubicado en la calle Héroes de Nacozari número 344, a consecuencia de los fuertes vientos.

El propietario de la unidad, Jesús Lira Contreras, de 62 años de edad y trabajador del servicio de alquiler, se encontraba de visita en el lugar cuando ocurrió el incidente.

Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales en el vehículo y afectaciones al cableado de energía eléctrica, por lo que se dio aviso a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender la situación.

Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones durante las lluvias, evitar estacionarse debajo de árboles de gran tamaño y mantenerse atentos a los avisos emitidos por las autoridades mientras continúan las condiciones meteorológicas adversas.