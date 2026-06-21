Lluvias provocan afectaciones menores en Saltillo

Protección Civil informó que también se presentan lluvias ligeras en municipios de las regiones Norte y Centro del estado

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Las precipitaciones registradas durante la tarde de este domingo en la Región Sureste de Coahuila generaron diversas afectaciones menores en Saltillo, principalmente por acumulación de agua en calles y avenidas.

De acuerdo con reportes de Protección Civil, cinco viviendas presentaron ingreso de agua, mientras que tres vehículos quedaron varados en distintos puntos de la ciudad. No se reportaron personas lesionadas ni daños de gravedad.

Las autoridades señalaron que los encharcamientos más importantes se concentraron en sectores del norte y oriente de la capital coahuilense, por lo que se implementaron cierres preventivos en algunas vialidades para evitar riesgos a los automovilistas.

Paralelamente, personal de emergencia y dependencias municipales realizaron recorridos de supervisión para atender reportes y monitorear las zonas con mayor acumulación de agua.

También reportan caída de árboles en Arteaga

En tanto, en el municipio de Arteaga se reportó la caída de algunos árboles a consecuencia de las condiciones meteorológicas, aunque sin afectaciones mayores.

Protección Civil informó que también se presentan lluvias ligeras en municipios de las regiones Norte y Centro del estado. Ante el pronóstico de más precipitaciones durante la noche, las autoridades mantienen coordinación permanente y exhortaron a la población a extremar precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales.