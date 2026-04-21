Lluvias por frente frío 45 activa cierres preventivos y monitoreo

Debido a esto autoridades estatales señalaron que se mantiene un monitoreo permanente ante posibles cambios en las condiciones climáticas.

Las lluvias generadas por el frente frío número 45 registradas en distintas regiones de Coahuila provocaron cierres preventivos en arroyos y pasos a desnivel, así como la atención de reportes menores, sin que se reportaran afectaciones graves a la población, informó el subsecretario de Protección Civil estatal, Ramiro Durán García.

De acuerdo con el balance oficial, en la región norte se presentaron precipitaciones de moderadas a intensas, acompañadas de viento y caída de granizo, lo que obligó a implementar medidas preventivas ante acumulaciones de agua.

Entre las incidencias atendidas destacan la caída de cables y cortes de energía eléctrica en algunos sectores, los cuales fueron restablecidos en corto tiempo por personal de la Comisión Federal de Electricidad.

En la región sureste se registraron lluvias ligeras a moderadas con presencia de granizo, además de la caída de algunos árboles, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños de consideración.

Para la región centro del estado, el reporte indica chubascos ligeros sin impacto relevante, mientras que en el resto del territorio prevalecieron condiciones de cielo medio nublado a soleado.

Autoridades estatales señalaron que se mantiene un monitoreo permanente ante posibles cambios en las condiciones climáticas y exhortaron a la población a seguir recomendaciones oficiales y reportar emergencias al 911.