Lluvias obligan al rescate de 100 personas en Acuña

Las tormentas registradas en el norte de Coahuila dejaron acumulados de hasta siete pulgadas de lluvia, provocaron inundaciones en 11 colonias

Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en el norte de Coahuila colocaron a Ciudad Acuña en estado de alerta, luego de que las precipitaciones provocaran inundaciones en al menos 11 colonias, el rescate de 100 personas y la activación de un operativo coordinado entre autoridades municipales, estatales y federales.

Rescatan a 100 personas tras fuertes inundaciones

De acuerdo con el director de Protección Civil y Bomberos de Ciudad Acuña, Carlos Flores Diego, las tormentas dejaron acumulados de hasta siete pulgadas de lluvia en distintos sectores del municipio, generando severos encharcamientos en zonas bajas y colonias ubicadas cerca de arroyos.

Las afectaciones se concentran principalmente en el sur de la ciudad, donde el ingreso de agua a calles y viviendas obligó a desplegar labores de auxilio para salvaguardar a familias que quedaron atrapadas por el incremento del nivel del agua.

Hasta el momento, los cuerpos de emergencia han logrado rescatar a 100 personas, mientras continúan los recorridos de vigilancia y atención en los sectores con mayores afectaciones.

Autoridades mantienen operativo y monitoreo permanente

El operativo es encabezado por el Gobierno Municipal en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y corporaciones de emergencia, con el propósito de atender reportes de inundación, apoyar a la población y reducir riesgos.

Las autoridades informaron que el fenómeno meteorológico también ha generado condiciones críticas al otro lado de la frontera, donde algunos sectores de Texas alcanzan niveles 4 y 5 de riesgo por inundaciones. En Ciudad Acuña, el nivel de alerta se mantiene en 3, aunque las condiciones climáticas continúan bajo monitoreo permanente.

Ante el pronóstico de más lluvias y tormentas eléctricas, el Gobierno Municipal exhortó a la población a permanecer en sus hogares, evitar cruzar vialidades inundadas y salir únicamente en caso de ser estrictamente necesario.

Protección Civil reiteró que los equipos de emergencia permanecerán desplegados mientras persistan las precipitaciones y pidió a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales para atender oportunamente cualquier cambio en las condiciones del clima.