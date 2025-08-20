Lluvias moderan el uso de agua durante el verano en Saltillo

Durante vacaciones, Saltillo no registró un aumento considerable en el consumo de agua potable, informó Iván Vicente José García, director de Aguas

Durante el actual periodo vacacional, Saltillo no registró un aumento considerable en el consumo de agua potable, informó Iván Vicente José García, director de Aguas de Saltillo (Agsal).

Atribuyó este comportamiento al efecto positivo de las lluvias recientes, que redujeron la necesidad de utilizar albercas portátiles en los hogares.

García explicó que el mayor consumo del recurso se espera con el próximo regreso a clases, cuando las familias retoman su rutina habitual. Sin embargo, aclaró que este repunte no representa un riesgo, ya que se encuentra dentro de los parámetros normales de la temporada.