Lluvias intensas se registran en distintos sectores de Saltillo

Lluvias intensas en Saltillo provocan encharcamientos, inundaciones y afectaciones viales en colonias del norte, oriente y poniente de la ciudad

La tarde de este jueves se registraron lluvias intensas en diversos puntos de la ciudad de Saltillo, lo que generó encharcamientos, inundaciones y complicaciones en la vialidad.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, colonias del norte, oriente y poniente de la capital coahuilense resultaron afectadas por la acumulación de agua en calles y avenidas principales.

Además, se registró la caída de árboles en distintos puntos, lo que ocasionó daños en automóviles que quedaron aplastados por el peso de las ramas.

En sectores como Mirasierra, Saltillo 2000 y Zona Centro, vecinos reportaron que el agua ingresó a viviendas y locales comerciales, provocando pérdidas materiales.

“En cuestión de minutos el agua comenzó a subir y alcanzó casi medio metro dentro de la casa; tuvimos que subir los muebles para que no se echaran a perder”, relató la señora María Hernández, vecina del oriente de la ciudad.

Por su parte, un automovilista que se vio afectado por la caída de un árbol en el bulevar Fundadores comentó que apenas alcanzó a salir del vehículo. “Me estacioné a un lado para esperar que bajara la lluvia, y de repente escuché un tronido muy fuerte; cuando me bajé, el árbol ya había caído encima del coche”, declaró Juan Carlos Medina.

Autoridades de Protección Civil informaron que atendieron diversos llamados de auxilio por inundaciones y autos varados, además de realizar labores de retiro de árboles y ramas en avenidas transitadas.

Las autoridades recomendaron a la población extremar precauciones al conducir y evitar transitar por zonas bajas o con corrientes de agua, a fin de prevenir accidentes.