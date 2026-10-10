Lluvias destruyen tramo de la carretera Múzquiz-Manuel Benavides

La afectación representa un riesgo para los residentes de estas comunidades rurales y para los automovilistas que utilizan esta ruta interestatal

Las lluvias deterioraron severamente un tramo de la carretera Múzquiz-Manuel Benavides, a la altura de los ejidos Santa Fe del Pino (conocido como La Morita) y La Salada, en el municipio de Ocampo. Los habitantes solicitaron la intervención urgente de las autoridades para evitar que la vía quede incomunicada.

La afectación representa un riesgo para los residentes de estas comunidades rurales y para los automovilistas que utilizan esta ruta interestatal, cuya lejanía de las zonas urbanas dificulta el acceso y la atención oportuna de las autoridades.

A través de redes sociales, pobladores y usuarios de la carretera pidieron que se realicen trabajos de reparación, debido a que las precipitaciones podrían agravar las condiciones del camino hasta impedir completamente la circulación vehicular.

Carretera pendiente de pavimentación

La ruta que comunica a Ciudad Melchor Múzquiz, Coahuila, con Manuel Benavides, Chihuahua, tiene una extensión superior a los 353 kilómetros, aunque todavía presenta sectores sin pavimentar que dificultan el tránsito, particularmente durante la temporada de lluvias.

De acuerdo con las estimaciones disponibles, entre 270 y 276 kilómetros cuentan con pavimento, mientras que aproximadamente 77 a 83 kilómetros permanecen como camino de terracería dentro del corredor de conexión entre ambas entidades.

En el trayecto hacia Chihuahua, el pavimento termina aproximadamente 16 kilómetros antes del límite estatal, donde comienza un camino de tierra que continúa hasta Manuel Benavides. Al llegar a esa población, la ruta se incorpora a la carretera estatal 200, que cuenta con pavimento en dirección a Ojinaga.

La falta de pavimentación en este corredor constituye uno de los principales obstáculos para garantizar condiciones adecuadas de circulación, especialmente cuando las lluvias deterioran la superficie y dificultan el paso de vehículos particulares y unidades de transporte.

Obra suspendida desde hace cinco años

La conclusión de la carretera permanece pendiente desde hace aproximadamente cinco años, periodo durante el cual el proyecto de pavimentación ha continuado sin concretarse, de acuerdo con los antecedentes proporcionados sobre la obra.

Las estimaciones referidas calculaban en 340 millones de pesos la inversión necesaria para completar los trabajos pendientes, aunque no se proporcionaron datos actualizados sobre el presupuesto, el calendario de ejecución ni una fecha para reanudar el proyecto.

Mientras continúa pendiente la terminación de esta infraestructura, los habitantes de los ejidos afectados enfrentan el deterioro de la vía y la posibilidad de que nuevas precipitaciones interrumpan la comunicación terrestre.

Los solicitantes esperan que las autoridades correspondientes atiendan primero el tramo dañado y establezcan medidas para mantener el tránsito, mientras se concreta una solución definitiva para esta conexión carretera entre Coahuila y Chihuahua.