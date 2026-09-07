Lluvias dejan más de 30 auxilios y cierres en Saltillo

Las precipitaciones provocaron acumulaciones de lodo y piedras, afectaciones viales y más de 30 auxilios, mientras persiste el riesgo de nuevas tormentas

Las lluvias registradas durante el fin de semana dejaron más de 30 auxilios a automovilistas y familias, cierres viales y acumulaciones de lodo y piedras en distintos sectores de Saltillo, mientras las autoridades mantuvieron vigilancia ante la posibilidad de nuevas tormentas fuertes en Coahuila.

Las mayores afectaciones se concentraron desde la tarde y noche del viernes en el nororiente de la ciudad, particularmente sobre el bulevar Fundadores, donde los escurrimientos complicaron la circulación a la altura de Mirasierra, Loma Linda y el cruce con bulevar Centenario.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que fueron atendidas más de 30 personas entre automovilistas que quedaron varados, familias y ciudadanos que enfrentaron problemas debido a la acumulación y corriente de agua.

Pese a las afectaciones, no se reportaron personas lesionadas.

La lluvia también arrastró piedras, tierra y otros materiales hacia vialidades de Mirasierra y Loma Linda, lo que obligó al despliegue de maquinaria y cuadrillas para liberar los carriles.

Los trabajos de limpieza se extendieron al bulevar Luis Donaldo Colosio, al oriente de Camino a los Pastores, donde también se acumuló material producto de los escurrimientos.

Durante la noche del sabado y las primeras horas posteriores a las precipitaciones, personal municipal continuó retirando lodo y piedras para restablecer la circulación en los puntos más afectados.

El riesgo de nuevas afectaciones se mantuvo durante este sábado. Protección Civil de Coahuila pronosticó cielo de medio nublado a nublado, con chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

También se estimaron vientos de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Estas condiciones pueden provocar nuevos encharcamientos, inundaciones y aumentos en los niveles de ríos y arroyos, además de caída de árboles, anuncios u otras estructuras debido al viento.

Ante este escenario, la recomendación durante el fin de semana fue evitar cruzar corrientes de agua, arroyos o vados, reducir la velocidad al conducir y mantenerse alejados de árboles, postes y cables durante las tormentas eléctricas.

Las autoridades estatales y municipales mantuvieron vigilancia sobre la evolución de las lluvias y los puntos susceptibles a inundaciones, después de las afectaciones registradas desde el viernes en Saltillo.